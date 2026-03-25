Situación tras explosión de tanque en Nagua se normaliza

Tras la explosión registrada el pasado martes de un tanque de almacenamiento del acueducto en el municipio de Nagua, la situación se encuentra bajo control y no se reportan personas heridas, según informaron autoridades.

De acuerdo con una de las autoridades de la comunidad consultado por LISTÍN DIARIO, los daños fueron únicamente materiales, incluyendo la caída de una pared perimetral de una vivienda, sin afectar la estructura interna ni provocar lesiones a sus ocupantes.

El oficial explicó que las personas que habían sido movilizadas de manera preventiva ya regresaron a sus hogares, luego de que el agua fuera canalizada hacia una cañada cercana, lo que permitió disminuir el riesgo en la zona.

Asimismo, indicó que instituciones del Estado ya se encuentran trabajando en el lugar y que se han iniciado labores para la instalación de un nuevo tanque.

La explosión del tanque, provocada por una falla estructural, afectó al menos cinco viviendas y dejó sin servicio de agua a gran parte de la comunidad.

Según informaciones preliminares, varios tubos del sistema colapsaron, generando una gran salida de agua que impactó una vivienda y provocó daños materiales, además de inundaciones en otras casas debido a la presión.

El alcalde del municipio, Junior Peralta, indicó que técnicos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) se habían trasladado al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y resolver la situación lo antes posible, buscando la manera de cómo devolver el agua a las zonas afectadas.