Prohíben venta de bebidas alcohólicas el Viernes Santo

A través de la resolución MIP-RR-001-2026, el Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta de bebidas alcohólicas el viernes 3 de abril, día en que la Iglesia católica conmemora la pasión y muerte de Jesús.

“Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las veinticuatro (24) horas del Viernes Santo, día tres (3) de abril de 2026; vencido este plazo, la resolución ESP 001-2022, conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Turismo, de fecha 11 de abril de 2022, retomará de manera íntegra su efectividad”, especifica el documento.

La reactivación de la venta de bebidas alcohólicas, de acuerdo al documento emitido en 2022, será efectiva a partir del Sábado Santo; en colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores, durante todos los días hasta las 12:00 de la madrugada.

Las discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos, los días domingos a jueves podrán vender alcohol hasta las 2:00 a. m. del día siguiente, y los días viernes y sábado hasta las 3:00 a. m. de la madrugada del día siguiente.

El horario de inicio de expendio de bebidas alcohólicas será a partir de las 8:00 a. m.

De igual forma, en la resolución MIP-RR-001-2026, Interior y Policía prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos y balnearios durante el asueto de Semana Santa 2026, es decir, desde el domingo 29 de marzo, día de Ramos, hasta el domingo 5 de abril, día de la Resurrección de Jesús.