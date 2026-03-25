Policía Nacional identifica presuntos autores de homicidio en el sector 27 de Febrero

Luego de que se hiciera viral un video en el que se observan a dos personas desmontarse de un vehículo y una de ellas tirotear a un grupo de jóvenes que se encontraban en el sector 27 de Febrero del Distrito Nacional, la Policía informó que identificó a los agresores de este hecho que cobró la vida de una persona.

De acuerdo al cuerpo del orden, las personas que dispararon contra el grupo la madrugada del pasado 23 de marzo fueron identificadas como Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23 años; y un individuo conocido únicamente como “(Li) y/o Compañero”, quienes son activamente buscados por su vinculación al hecho.

El altercado se produjo presuntamente motivado por “conflictos interdelincuenciales”. En el hecho perdió la vida Yeuri Johansel Acosta, de 19 años.

Las autoridades exhortaron a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, mientras continúan las labores de búsqueda y captura para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo mientras el hoy occiso se encontraba compartiendo con varias personas en la vía pública, momento en el cual fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en un vehículo marca Honda Civic, blanco, el cual ya fue recuperado.

Yeuri Johansel Acosta falleció a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo tórax, brazo derecho y cabeza, conforme al diagnóstico médico emitido por el centro de salud donde fue atendido.