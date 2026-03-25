Policía informa: cae abatido “El Sicario de Pantoja” al enfrentar patrulla policial

Un hombre activamente buscado por homicidio resultó muerto tras enfrentar a tiros a una patrulla de investigaciones de la Policía Nacional en el distrito municipal de Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, en un hecho ocurrido la mañana del martes 24 de marzo.

Se trata de Enmanuel Ozoria, mejor conocido como “El Malo” y/o “El Sicario de Pantoja”, mayor de edad, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Vinicio Calventi, a consecuencia de múltiples heridas de bala.

De acuerdo con el informe preliminar, Ozoria era activamente buscado mediante orden de arresto No. 2025-AJ0086217, acusado de haber ocasionado la muerte por herida de arma de fuego a Alexander Vásquez Montero, en un hecho ocurrido el 15 de diciembre de 2025 en el referido sector.

La Policía informó que el hoy occiso fue localizado por una patrulla de investigaciones mientras realizaba labores de búsqueda y captura.

Al notar la presencia de los agentes, este habría atacado con una pistola marca Taurus, modelo PT 111 G2, calibre 9 mm, serie No. TJM61806, lo que obligó a los miembros actuantes a repeler la agresión, ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Al momento del enfrentamiento, el individuo se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki AX100, color azul, sin placa, la cual, al ser depurada, figura como sustraída mediante asalto a mano armada en el sector Las Mercedes del kilómetro 25 de la autopista Duarte, en fecha 23 de marzo de 2026.

En el mismo hecho fue detenido su acompañante, Jostin Smil Matos Encarnación, de 19 años, residente en Pantoja, quien será puesto a disposición del coordinador de la División de Investigación de Vehículos Robados de la Policía Nacional, en Santo Domingo Oeste, para los fines legales correspondientes.