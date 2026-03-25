Defensa Civil refuerzos seguridad en carreteras y balnearios; dos puestos en circunvalación de Baní

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvar vidas durante el asueto de Semana Santa, la Defensa Civil anunció la instalación de dos puestos de socorro en la Circunvalación de Baní, ubicados en puntos críticos donde históricamente se registran más incidentes de tránsito. La medida forma parte de un amplio operativo nacional que incluirá 487 puestos de atención y la movilización de más de 8,600 voluntarios en carreteras y balnearios del país.

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvar vidas durante la Semana Santa, la Defensa Civil anunció que tendrá dos puestos de socorro en la Circunvalación de Baní.

El director de la Defensa Civil, Juan Salas, explicó que esa acción forma parte del operativo en el que esa entidad tendrá 487 puestos de atención en carretea y balnearios en todo el país, con más de 8,600 voluntarios.

Chalas dijo que disponen de lanchas en diferentes balnearios como Boca Chica y otras playas en Puerto Plata, en La Altagracia y en Pedernales por la afluencia de turistas.

Esa entidad de protección civil cuenta con nueve equipos de extracción de víctimas, en casos de accidentes.

Las carreteras

En República Dominicana la mayor cantidad de víctimas mortales durante el asueto de la Semana Mayor se produce por accidentes de tránsito, por lo que los mayores esfuerzos se centran en la prevención.

En ese sentido, el director de la Defensa Civil detalló las intervenciones que harán en las carreteras que más víctimas registran. “Estaremos apostados en las arterias de circulación donde las estadísticas proyectan mayor cantidad de impacto, como la autopista Duarte, Puerto Plata…”.

En la Avenida del Nordeste (Juan Pablo II) habrá seis puestos de socorro, para el Este, en la autopista Las Américas y la Autovía colocarán distintos puestos de prevención y asistencia desde el puente Juan Carlos, La Romana (Cumayasa), Verón, el centro de Bávaro y otros.

Hacia el sur, donde viajan miles de vacacionistas, las autoridades están prestando mucho interés por la cantidad de accidentes que se registran en la carretera Sánchez y la Circunvalación de Baní.

Algunos puntos que citó Salas son el cruce de la Cuchilla en San Cristóbal, y en la Circunvalación de Baní, específicamente en la entrada en Ojo de Agua y próximo al puente del río Baní, que es una zona agrícola con mucha circulación de vehículos.

Chalas llamó a la población a ser prudente, usar el cinturón de seguridad, revisar su vehículo antes de viajar; salir con anticipación, revisar liquido de freno, combustibles, neumáticos y respetar las señales de tránsito.