Ocupan alijo de 150 paquetes de cocaína en el aeropuerto de Punta Cana procedente de Colombia

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), incautaron 150 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, provenientes de Medellín, Colombia.

Agentes con unidades caninas realizaban labores de inspección en una de las áreas de llegada de la terminal, según un informe de prensa de la institución, y vieron en una de las máquinas de rayos X “maletas sospechosas”.

Al intervenir los equipajes, por instrucciones del fiscal, en cuatro maletas encontraron un total de 150 paquetes de la cocaína, forrados con fundas plásticas y cinta adhesiva.

Las maletas procedentes de Medellín, Colombia están en una investigación para identificar los no fueron reclamados por ninguno de los pasajeros.

“El proceso investigativo está centrado en determinar la autenticidad de los tickets colocados en las maletas, así como su correspondencia con los equipajes contaminados que llegaron a la terminal desde Medellín, Colombia”, señala el comunicado de prensa.

Los paquetes de la droga tuvieron un peso total de 153.75 kilogramos de cocaína, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).