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COE coloca a siete provincias en alerta verde por vaguada

Las provincias en alerta son Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y El Seibo.

COE coloca a siete provincias en alerta verde

COE coloca a siete provincias en alerta verde

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica aguaceros a partir de este mediodía, colocó a siete provincias en alerta verde.

Las provincias en alerta son Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y El Seibo.

El nivel de alerta se emite ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El indomet pronosticó que para este miércoles comenzarán a desarrollarse nubes generadoras de chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente durante el transcurso de la tarde.

Las lluvias, debido a la incidencia de una vaguada localizada sobre el país.

Para el jueves, la vaguada se fortalecerá, incrementando la humedad e inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional.

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