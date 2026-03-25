COE coloca a siete provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica aguaceros a partir de este mediodía, colocó a siete provincias en alerta verde.

Las provincias en alerta son Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y El Seibo.

El nivel de alerta se emite ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El indomet pronosticó que para este miércoles comenzarán a desarrollarse nubes generadoras de chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente durante el transcurso de la tarde.

Las lluvias, debido a la incidencia de una vaguada localizada sobre el país.

Para el jueves, la vaguada se fortalecerá, incrementando la humedad e inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional.