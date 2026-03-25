CODOPYME y Ministerio de Trabajo lanzan una alianza para empleos de calidad

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) destacó este martes los beneficios del programa “República Dominicana Trabaja”, una iniciativa diseñada para inyectar talento joven y capacitado al tejido empresarial nacional.

Durante un encuentro informativo en su sede, el gremio detalló cómo las empresas pueden integrarse a este programa para mejorar su competitividad y sostenibilidad.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca cerrar la brecha entre la formación técnica y las demandas reales del mercado laboral.

El presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, subrayó que el programa permite a las MIPYMES acceder a capital humano en formación, lo que se traduce en operaciones más eficientes.

“Apostar por el talento en formación es apostar por empresas más productivas y sostenibles. Este programa conecta directamente la capacitación con las necesidades de nuestras unidades productivas”, afirmó Pinales.

CODOPYME reafirmó su rol como puente entre las políticas públicas y el sector privado, valorando positivamente la alianza interinstitucional

. El gremio reiteró su compromiso con la formalización laboral y la creación de empleos de calidad que dinamicen la economía dominicana, asegurando que estos espacios son vitales para el crecimiento de los pequeños empresarios.