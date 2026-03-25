Banderas rotas y en mal estado ondean en puente de SDN

Al menos tres Banderas Dominicanas en mal estado se encuentran colocadas en el puente Gregorio Luperón, o de “La barquita”, en Santo Domingo Norte.

Estas banderas fueron colocadas por la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ADN) junto a otras institucionales del cabildo, en agosto pasado, en postes eléctricos.

Algunas de estas banderas se encuentran rasgadas, mientras que una de ellas ondea solo a la mitad, sin el escudo y sin los dos cuarteles de la parte inferior.

Conforme a la Ley 210-19, sobre los Símbolos Patrios, en el numeral 6 del artículo 25, de prohibiciones en el uso de bandera, queda prohibido usar banderas rotas, deterioradas o desfiguradas.

Asimismo, el artículo 21 de la misma ley señala que es responsabilidad directa de instituciones públicas el uso incorrecto de la bandera, considerada con símbolo nacional.

“Los encargados de los diferentes ministerios, direcciones, dependencias públicas, oficinas privadas, monumentos o plazas públicas serán responsables directos por el uso de la Bandera Nacional raída, descolorida, mal colocada o cuando figure en su centro un Escudo Nacional incorrecto, u otros, ya que esto constituye el delito de irreverencia”, dice la ley.

De acuerdo a la alcaldía, estas banderas, junto a obras de embellecimiento, fueron entregadas por la alcaldesa, Betty Geronimo, el 18 de agosto de 2025, como parte de un plan “integral de seguridad, infraestructura y embellecimiento urbano”.

"Desde la Alcaldía seguimos trabajando sin descanso para que Santo Domingo Norte sea un lugar más seguro, ordenado y atractivo para todos sus habitantes", expresó Geronimo en ese momento.

En esta imagen se puede notar la bandera dominicana, ubicada en el puente Jacinto Peynado, que conecta Villa Mella con el Distrito Nacional, en mal estado.LD.

Puente en mal estado

Aunado a esto, el puente muestra señales de deterioro en el pavimento con baches a lo largo de su estructura.