República Dominicana firma un acuerdo con la OCDE, primer paso con vistas a una adhesión

La República Dominicana firmó este martes un memorándum de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para establecer un marco de cooperación que, según destacó la presidencia del país, supone "un primer paso" para una futura adhesión como Estado miembro.

La firma del acuerdo, que se hizo en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, corrió a cargo de su canciller, Roberto Álvarez, y del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la sede de la organización de París, con ocasión de la celebración del Foro de Integridad y Anticorrupción.

Con él se trata de formalizar el acercamiento entre las dos partes, fomentar la cooperación, impulsar el intercambio de buenas prácticas y apoyar el fortalecimiento de políticas públicas alineadas con los estándares internacionales, señaló la presidencia dominicana en un comunicado.

También se busca "promover la participación" de la República Dominicana en los órganos de la OCDE y respaldar su alineación con los estándares y las mejores prácticas identificadas por la organización.

Eso incluye una posible adhesión de la República Dominicana a instrumentos legales del conocido como el "club de los países desarrollados".

Asimismo, busca promover la participación del país en los órganos de la OCDE y respaldar la alineación con estándares y mejores prácticas, incluyendo la posible adhesión a los instrumentos legales de la organización.

En la firma también estuvieron, entre otros, los ministros de Presidencia, José Ignacio Paliza; Educación, Luis Miguel de Camps; así como la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

La OCDE está integrada actualmente por 38 países miembros, entre los cuales hay cuatro latinoamericanos (México, Chile, Colombia y Costa Rica) y entre los que están en proceso de adhesión hay otros tres de la región: Brasil, Argentina y Perú.

Abinader participó en la sesión de apertura de la conferencia contra la corrupción con un discurso en el que subrayó que la integridad constituye un principio fundamental de su gobierno y un pilar esencial para el desarrollo económico y democrático del país, asentado en la prevención, la transparencia, la coordinación y el cumplimiento.

"La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad", subrayó el jefe del Estado.

Abinader, que llegó a París el lunes por la noche, tiene esta tarde su cita más importante con una entrevista con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.