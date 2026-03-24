PLD busca definir mecanismo para escoger el aspirante presidencial de las elecciones de 2028

Tras 31 días de haber consensuado la realización del proceso de escogencia del aspirante presidencial que unifique la dirigencia de esa organización política en las próximas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) activó este martes la estrategia para lograrlo.

El expresidente Danilo Medina encabezó la mañana de este martes una reunión con los miembros del Comité Político con el objetivo de seleccionar los integrantes de la comisión que organizará el mecanismo de elección. Asimismo, determinar la fecha en que será celebrada la escogencia.

El Comité Central delimitó el pasado 22 de febrero que fuese en el último trimestre de este año. Sin embargo, el grupo de aspirantes presidenciales, junto a la dirigencia ejecutiva peledeísta, trabaja en precisar el día y el mes.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, quien explicó que el exmandatario realizó un encuentro “aparte” con los aspirantes Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti.

Olivo adelantó que la dirigencia ha contemplado la posibilidad de convocar un mecanismo de consulta en el cual solo puedan votar los integrantes del padrón electoral morado y quienes no militen en otras organizaciones políticas. No obstante, este criterio aún no ha sido aprobado.

Con relación a los aspirantes que no son miembros del comité político, explicó que estarían siendo representados por otros dirigentes; además, serían consultados a través de una llamada telefónica.

Reporteros de este medio confirmaron que, en el caso del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, el dirigente Andrés Navarro participa en su representación.

Otros aspirantes son Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Mario Bruno González.

Mientras que el candidato presidencial del PLD en los comicios pasados, Abel Martínez, solicitó no ser incluido como participante en ese proceso, ya que, según dijo el pasado 20 de febrero, esa acción viola las disposiciones legales y constitucionales.

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No obstante, Martínez aseguró mantener su intención de encabezar la fórmula electoral del PLD en los sufragios venideros, razón por la cual se postulará como precandidato en julio del próximo año.

“(Abel Martínez) solicitó que fuese excluido y así se hizo. Habría que preguntarle al compañero Abel cuál es su posición”, respondió Olivo al ser preguntado por reporteros sobre la valoración de Martínez ante las decisiones que está adoptando el PLD.

Asistencia del CP

Según informó Olivo, 43 de los 51 miembros que tiene el Comité Político del PLD estuvieron presentes en la reunión general de ese órgano.

Los ausentes fueron Rubén Bichara, Rubén Toyota, Yomaira Medina, Guarocuya Félix, Carlos Pared Pérez, Juan Ariel Jiménez, Tommy Galán y Alexis Lantigua. Estos dirigentes presentaron excusas.

Sentencia del TSE

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho, advirtió el pasado 15 de enero a las entidades políticas que no pueden adelantarse a los plazos electorales, posicionando aspirantes.

Ante esto, el PLD respondió que respetará la legislación electoral; no obstante, le pidió al TSE y a la Junta Central Electoral (JCE) “entender que la realidad obliga a ser más flexibles”.

Esta secuencia de hechos sigue luego de que en junio del pasado año el TSE decidiera prohibir la realización de un proceso para elegir aspirantes presidenciales, al considerar que este “no puede derivar en la imposición de precandidaturas antes del periodo legalmente autorizado”.

“Sustituyendo la libre competencia por mecanismos anticipados que privilegian a un aspirante sobre otros y que ponen en juego la neutralidad de las instancias directivas de la organización, de cara al proceso de selección interna de candidaturas en la precampaña, en detrimento de la democracia interna”, estableció el pleno del TSE en la sentencia TSE/0011/2025.

Los candidatos a los diversos cargos electivos que se disputarán en las elecciones de 2028 deberán ser definidos por los partidos antes de octubre del próximo año.