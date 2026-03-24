Martes con buen clima, solo lluvias en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se esperan pocas lluvias, producto de una masa de aire que cubre el territorio dominicano.

En ese sentido, se espera un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias, en horas matutinas, mientras que en la tarde los efectos asociados al calor favorecerán precipitaciones sobre algunas provincias.

Estas localidades serán Monte Plata , San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y algunos sectores del Gran Santo Domingo, permaneciendo condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre en el resto de la nación.

Este clima se extenderá hasta mañana miércoles, puesto se espera el acercamiento de una vaguada, que provocará el incremento de lluvias desde horas de la mañana.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables en la noche, debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas a neblinas matutinas.