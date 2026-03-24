Macron tras reunión con Abinader: Francia ha sido el socio preferido de RD para infraestructuras

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó que su país ha sido el “socio preferido” de República Dominicana para la construcción de infraestructuras y transporte urbano durante 20 años.

Durante una reunión bilateral con su homólogo dominicano Luis Abinader, Macron reiteró su apoyo al proyecto del Monorriel de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo.

En el marco de ese diálogo se informó que los trabajos para la construcción del monorriel estarían iniciando en el transcurso de la próxima semana, con financiamiento a través del Tesoro y de la Agencia Francesa de Desarrollo en condiciones preferenciales.

La referida obra, cuya adjudicación concluye este miércoles 25, se extenderá por 12 kilómetros y unirá el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Narcotráfico y temas internacionales

Macron, por igual, reseñó que ambos países han desarrollado una “importante cooperación” en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la región.

“La República Dominicana también es un socio nuestro en cuestiones globales, en particular en la lucha contra el sargazo, que está afectando gravemente al Caribe. Le reiteré al presidente Abinader el compromiso de Francia con esta relación sólida y de confianza”, fue lo posteado por Macron en su cuenta de X tras el encuentro bilateral con Abinader.

Tras ser recibido con los honores correspondientes, el presidente Abinader se dirigió, junto a Emmanuel Macron, al interior del palacio, donde además volvieron a tratar el tema de la pacificación y democratización de Haití. Asimismo, tocaron el tema de la guerra de Irán y mostraron su preocupación por la situación en esa región.

Primeros encuentros entre Abinader y Macron

Se trató del tercer encuentro entre ambos presidentes, que se desarrolló en un ambiente de evidente aprecio, respeto y empatía.

Los dos primeros encuentros entre ambos mandatarios ocurrieron en 2023 y 2025.

El pasado año, abordaron el interés del Gobierno francés de financiar el Tren Metropolitano de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo, colaboraciones en materia de seguridad y defensa y problemáticas como el sargazo y la crisis en Haití, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza (UNOC-3). Otro breve encuentro se produjo en julio de 2023 durante la Cumbre de la Unión Europea-CELAC, en Bruselas, Bélgica.

“El desarrollo de estos encuentros bilaterales consolida la confianza en República Dominicana como socio confiable y permite estrechar lazos y fortalecer el diálogo, la cooperación internacional y la solidaridad, reafirmando el compromiso con una diplomacia activa y constructiva, que, de manera conjunta, permita enfrentar los desafíos globales y alcanzar objetivos comunes”, sostiene el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación, Luis Miguel De Camps; la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental; Esther Abinader, hija del mandatario, el embajador en Francia, David Puig, y Eilyn Beltrán.