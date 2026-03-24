Leonel llama a buscar acuerdos con países latinos que producen petróleo para disminuir crisis

El expresidente Leonel Fernández indicó que una de las formas que tiene el Gobierno dominicano de disminuir la crisis económica que ha generado el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es llegar a acuerdos con países latinoamericanos que producen petróleo.

Al ser entrevistado en el programa “Despierta con CDN”, que se transmite por CDN canal 37, recordó el acuerdo de San José que luego cambió a Petrocaribe.

“La integración latinoamericana es donde tiene que ejercerse. Por lo tanto, al pelear un liderazgo regional, tenemos este conflicto, nos afecta a todos, buscamos la manera, no de que nos regalen el petróleo, no de que nos regalen el gas natural, pero un mecanismo de pago de un cincuenta por ciento de la factura, y poder, este, sobreseer el resto para un período que puede ser establecido en todas partes”, dijo el exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo.

Como países a los cuales República Dominicana puede acudir, citó México, Brasil y Colombia, que producen petróleo.

“No hay solución particular a un problema de carácter global. Se debe apelar a la integración regional, a la cooperación y también no solamente América Latina, sino aquellos países con los cuales tenemos serán regiones de amistad y de intercambio diplomático”, concluyó.

El domingo, el presidente Luis Abinader informó de una serie de medidas que ejecuta el Gobierno dominicano para enfrentar la crisis y el alza del precio del barril que ha ocasionado que en dos semanas suban 15 pesos las gasolinas y el gasoil en el país.

Dentro de las medidas está subsidiar RD$1,000 millones de pesos a los fertilizantes y así evitar el alza en los alimentos; mantener la inversión pública, subsidio a los combustibles y reforzar los programas de ayudas a los más vulnerables.