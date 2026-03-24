Colapso en sistema de acueducto en Nagua provoca daños e inundaciones en viviendas

Una situación de emergencia se reportó la mañana de este martes en el sector La Capitalita, del municipio de Nagua, tras la explosión de los filtros del acueducto local.

Según informaciones preliminares, varios tubos del sistema colapsaron, provocando una gran salida de agua que impactó con una vivienda, la cual presenta daños materiales. Otras casas resultaron inundadas por la presión del agua. Hasta el momento no hay registros de personas heridas.

Las autoridades correspondientes se presentaron al lugar, realizando el levantamiento de los daños con la finalidad de corregir la falla en la tubería y restablecer el servicio lo antes posible.

La situación ha generado preocupación entre los residentes de la zona. En las próximas horas se espera que se ofrezcan más detalles sobre el incidente.