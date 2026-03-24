Transportistas de Barahona amenazan con aumentar precio de los pasajes

El gerente de la Empresa de Transporte de Barahona (Emtraba ), José Amable “Joselito” Moreta, advirtió que, de mantenerse la tendencia alcista en los precios de los combustibles, el sector transporte se verá obligado a incrementar el precio de los pasajes.

“De continuar aumentando los combustibles, sin querer nos veremos precisados a tener que aumentar el precio de los pasajes”, expresó Moreta, en declaraciones ofrecidas a Listín Diario vía telefónica.

El dirigente transportista indicó que, hasta el momento, la tarifa del pasaje en la ruta Barahona-Santo Domingo se mantiene sin variación. Sin embargo, señaló que en las últimas dos semanas los combustibles han experimentado incrementos acumulados de RD$15.00, lo que genera preocupación en el sector.

Explicó que el antiguo Sindicato de Choferes y Dueños de Minibuses de Barahona (Sinchomiba), ahora Emtraba, está afiliado a federaciones como a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).