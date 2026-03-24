Randielis Michel desde los 14 años tenía una relación sentimental con su verdugo, quien está prófugo

Sin denuncias previas, pero marcada por un historial de golpes, moretones y agresión emocional, la vida de Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, terminó a manos de su expareja estadounidense, Ziel Gulbert La Force.

El agresor, luego de ultimarla a tiros emprendió la huida el pasado domingo, en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

Este crimen ha dejado sumergido en un duelo a la populosa comunidad, perteneciente al municipio Villa Mella.

Un video que circula en redes sociales reseña los momentos previos al deceso de la víctima; justo en la calle Mauricio Báez, cuando la hoy occisa caminaba en compañía de una vecina, mientras a sus espaldas apareció el atacante con un arma de fuego.

"La joven se dirigía a un colmado en compañía de otra persona. En ese momento, el agresor se presentó a bordo de un vehículo, se desmontó y, tras una discusión, sacó un arma de fuego y le realizó un disparo que le provocó la muerte, emprendiendo la huida de inmediato con rumbo desconocido”, reseña el informe policial.

Mientras esto sucedía, Randielis Michel Rudecindo recibió una herida en la cabeza y al instante cayó al suelo. Su compañera, de la que hasta el momento se desconoce su identidad, huyó del lugar de los hechos.

Detalles salen a la luz

Familiares de la víctima cuentan que, desde los 14 años, la joven mantenía una relación amorosa con Ziel Gulbert La Force.

Sin embargo, desde sus inicios, el vínculo amoroso estuvo marcado por las agresiones ejecutadas por el extranjero.

“Ella no llegó a poner inmediatamente la denuncia, sí subió algunas fotos de los moretones y los golpes que él le había dado”, expresó indignado un comunitarios del sector Los Guaricanos.

Por tal motivo, los allegados a la víctima exigen justicia para que el feminicida no quede libre de castigo.

Bajo investigación

Tras el crimen registrado en el sector Los Guaricanos, la Policía Nacional activó la búsqueda de Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense quien está "fuertemente armado". Además, el caso se investiga como un hecho de violencia motivado por conflictos personales.

La institución informó que se han establecido los controles migratorios en aeropuertos, puertos y zona fronteriza del país.

La Policía Nacional indicó que equipos de investigación realizaron entrevistas y levantamientos de cámaras. Paralelamente, los agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, trabajan en la localización del presunto agresor, a quien exhortan a entregarse por la vía que considere pertinente.