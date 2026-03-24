Unas 78 empresas banilejas presentan avances del Plan Ciudadano Modelo RD

En un evento que convocó a ministros de Gobierno, funcionarios palaciegos, autoridades provinciales y municipales, así como representantes de la dinámica social, económica, profesional, comunitaria y política de la provincial Peravia, la Unión de Comerciantes Banilejos (UCB), presentó los frutos de dos años de trabajo de la iniciativa de convivencia cívica, “Ciudadano Modelo RD”.

El público, cargado de entusiasmo, abarrotó el anfiteatro de del Centro-UASD-Baní. Connotados funcionarios de Gobierno vinieron a respaldar este programa, entre ellos Alejandro Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND, en representación del presidente Luis Abinader.

Estuvieron también los ministros; Eduardo Sanz Lovaton (Yayo), de Industrias, Comercio y Mipimes; Gloria Reyes, de la Mujer, en representación de José Ignacio Palizza, ministro de la Presidencia; Jesús Vázquez (Chu), cónsul dominicano en New York, así como Iván Félix, procurador adjunto, en presentación de Yeny Berenice Reynoso, Procuradora General de la Republica.

La iniciativa, dirigida en primer orden a las empresas, sus colaboradores y ejecutivos, y que se extiende a todos los munícipes y ciudadanos de esta demarcación sureña, ya cuenta en sus dos años de implementación con unas 78 empresas banilejas que asumen el modelo, entre estas la más reciente, Peravia Industrial (La Famosa), empresa con más de dos mil colaboradores en sus horas pico de operación.

Todas estas empresas banilejas han asumido los valores de Ciudadano Modelo RD, según explicó en su discurso Ramón de Los Santos, presidente de la UCB, figura principal en la concepción, impulso y en la implementación de esta iniciativa, junto a la Unión de Comerciantes y, otros sectores de la sociedad banileja.

El éxito de este plan, en estos dos años trabajo, explica el empresario banilejo, radica en lograr desde el seno de las empresas y de las instituciones públicas, sus colaboradores se conviertan en ciudadanos modelos de conducta cívica.

Ciudadanos que “respeten las leyes de tránsito, el ornato, el medio ambiente, los espacios públicos y las normas de convivencia pacífica”, como reglas internas de estas entidades del comercio, expresa.

La bienvenida a los presentes en este evento estuvo a cargo de la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, que destacó en este proyecto una muestra valiosa de la unión de los comerciantes del empresariado banilejo, ofreciendo todo su apoyo al plan desde la gobernación local.

El senador banilejo, Julito Fulcar, destacó en su discurso la importancia del orden ciudadano y de respeto a las leyes, como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad.

Valoró la valentía del empresariado y los comerciantes banilejos, en la persona de Ramón De los Santos, al asumir esta responsabilidad de un plan ciudadano que impacta directamente en la seguridad vial, la educación ciudadana y la convivencia pacífica.

Ministros y funcionarios

Con gran entusiasmo en sus discursos; tanto Alejandro Abreu, como Sanz Lovatón y Chu Vázquez, al hacer uso de la palabra reconocieron la importancia de este programa para lograr cambios positivos en la conducta y convivencia pacifico entre los dominicanos, comprometiéndose a promover y apoyar desde las instituciones gubernamentales la implementación de este plan.

El jefe del Estado quiere que este modelo y este proyecto, manifestó Abreu, esté presente en todo el país, “porque este modelo tenemos un referente de lo que debe ser todo nuestro territorio”.

Además, señala, esta es una herramienta ejemplar, de valores éticos y cultura cívica, de convivencia pacífica y responsabilidad social, que involucra a los ciudadanos, las empresas e instituciones públicas.

“Este modelo es un ejempla que no se puede quedar en Baní, porque necesitamos que ese modelo se asuma en todo el país”, ratificó el funcionario, con gran entusiasmo.

Dirigiéndose a Ramón de los Santos, Alejandro Abreu, expresó, “Siéntase por tanto respaldado, animado y apoyado en esta valiosa iniciativa por el jefe del Estado, el presidente Abinader.

“Este modelo de convivencia ciudadana, puede producir cambios de suma trascendencia en la conducta de los dominicanos, que cuenta desde ya no solo con el respaldo decidido, comprometido, del Gobierno del Presidente Abinader, sino que cuenta con mi empatía, con el deseo de convocatoria de todas las instituciones que se congregan hoy aquí”, expresó.

Chu Vázquez

En tanto el exsenador de la Republica y actual cónsul en New York, Jesús Vázquez, reconoce que esta iniciativa resalta lo mejor de nuestra sociedad, la implementación de valores y el compromiso del bienestar del país.

Reconoció la importancia de la integración de Peravia Industrial La Famosa, para implementar entre sus colaboradores este programa de cambio positivo en la cultura del ciudadano dominicano, que es el camino correcto, “una cultura donde hacer lo correcto no sea la excepción”, manifestó.

Eddie Chávez, funcionario de Peravia Industrial, La Famosa, manifestó el honor y el compromiso con que La Famosa asume entrar al programa Ciudadano Modelo R.D, como una entidad que trabaja la agroindustria con un alto respeto por el medio ambiente y la transparencia y honestidad con que laboran para ofrecer productos y artículos apegados a las normas de calidad.

Este evento se desarrolló durante unas dos horas este domingo último 22 de marzo, desde las 10:00 de la mañana hasta pasado el mediodía, donde estuvieron presentes también, el alcalde del municipio de Baní, Santo Ramírez, los diputados Carmen Leyda Escarfullery, Luis Báez y Willy Sánchez, así como representaciones de los municipios de Matanzas, Nizao, de los distritos municipales de la provincia y de provincias amigas como Barahona, La Altagracia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal y otras.