República Dominicana es el país con vínculos familiares más fuertes del mundo, según estudio

República Dominicana es el país con vínculos familiares más fuertes del mundo en personas de 18 a 34 años, de acuerdo al informe “Global Mind Health 2025”, de Sapien Labs.

Con un 72%, el país se coloca sobre Argentina y Finlandia, en un estudio que ha evaluado indicadores que inciden en la salud mental y bienestar en 80 países, considerando cuatro factores, entre estos los lazos familiares, espiritualidad, uso de teléfonos inteligentes en la infancia y consumo de alimentos ultraprocesados.

Este 72% se ubica por encima del promedio mundial con 11 puntos.

Conforme al estudio, la cercanía familiar tiene mayor importancia para la salud mental y bienestar que el ingreso, mientras que quienes tienen conexiones familiares débiles tienen una probabilidad cuatro veces mayor de obtener puntuaciones de salud mental en rangos de angustiados o luchando.

Entre estos problemas resaltan la evasión y distanciamiento de situaciones sociales, dificultades para formar relaciones, sentimientos de tristeza o desesperanza y pensamientos no deseados u obsesivos.

El estrechamiento de los vínculos familiares es fundamentalmente importante en la adolescencia, puesto incide en la salud mental en la adultez.

Que República Dominicana ocupe el primer lugar en el ranking va alineado con países de habla hispana, puesto entre los primeros países también se encuentran España, Costa Rica, Chile, Paraguay y Venezuela.

Mientras que por el contrario, países asiáticos y africanos están en el lado opuesto con los vínculos familiares más bajos, siendo algunos de estos Taiwán y Mozambique, igualados con un 48% y Benín con un 47%.

El informe tomó datos de aproximadamente un millón de personas que fueron encuestadas en 2024 y 2025.