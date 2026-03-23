Día Meteorológico Mundial: pocas lluvias y fuerte oleaje para República Dominicana

Este lunes, Día Meteorológico Mundial, gran parte del territorio nacional se mantendrá con pocas lluvias como consecuencia de la incidencia del sistema anticiclónico.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que será “un día ventoso”, en especial hacia el sureste y noroeste, con viento moderado del este/noreste.

Durante la mañana, se prevén chubascos dispersos hacia la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, así como en localidades de Monseñor Nouel y La Vega. Mientras que en la tarde, las precipitaciones más relevantes se concentrarán hacia la Sierra de Bahoruco y zonas aledañas, como aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas por los efectos locales.

Las temperaturas estarán frescas debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

En el Gran Santo Domingo: nubes aisladas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento.

“Este martes, el viento moderado del noreste generará episodios de lluvia débil a localmente moderada hacia la zona costera del Atlántico a lo largo del día, en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, entre otras provincias cercanas, extendiéndose a otras localidades de provincias de la Cordillera Central y el sureste durante la tarde, cuando se espera que vuelvan a producirse aguaceros locales hacia la Sierra de Bahoruco con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas hasta las primeras horas nocturnas” explica el Indomet en su boletín meteorológico.

Fuerte oleaje

En la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.