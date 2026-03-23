Muere hombre mientras caminaba por el Botánico; presumen habría sido un infarto

Cadáver masculino hallado tirado en la acera del Jardín Botánico Nacional, en la avenida República de Colombia, esquina avenida Los Próceres, expiró mientras realizaba ejercicios en la zona, según fuente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Pasadas las 9:00 de la mañana, de este lunes, circuló un video en las redes sociales que mostró al cadáver tendido y arropado con una sábana blanca en los alrededores del populoso parque que alberga una diversidad de plantas y flores.

Durante el momento del hallazgo, el audiovisual muestra la presencia de las autoridades dominicanas, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mediando el tránsito en el lugar.

Según la fuente que suministró la información al Listín Diario, “se trató de una muerte natural de una persona que realizaba ejercicios”.

Mientras que hasta el momento, la identidad y otros informaciones acerca del difunto se desconoce.