Grand Prix de Ciclismo "El Caballito 2026" mantiene avenidas principales cerradas

Grand Prix de Ciclismo "El Caballito 2026" mantiene parte de las avenidas V Centenario, John F. Kennedy, Pedro Livio Cedeño, Máximo Gómez y Padre Castellanos cerradas.

El circuito inició a las 8:00 de la mañana y se espera que culmine a las 3:00 de la tarde de este domingo.

Dentro de la zona, se observan agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En ese sentido, la institución invitó a los conductores que salgan de sus hogares a tomar varias rutas alternas que fueron señaladas en una publicación dentro de sus redes sociales.

Rutas alternas indicadas por la Digesettfuente externa

Sobre la competencia

El Grand Prix de Ciclismo está dedicado a Jacobo Mateo Moquete, director de deportes de la Policía Nacional.

Esta competencia contempla ocho categorías que contarán con premios en efectivo para los mejores de cada grupo. Los premios van desde los 15 mil pesos hasta los 3 mil pesos.

De esa misma forma, el evento cuenta con el apoyo de la Federación Dominicana de Ciclismo y la Asociacion de Ciclismo del Distrito Nacional.