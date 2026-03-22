Frente frío se aleja del país: lluvias disminuirán este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el frente frío que estuvo presente en el país durante el sábado se encuentra sobre el Canal de la Mona, lo que significa que poco a poco se aleja de la nación.

Debido a esto, se espera una reducción significativa de las precipitaciones durante este domingo.

Además, en la tarde existe la posibilidad de que el viento pueda transportar algunos episodios de lluvias pasajeras sobre provincias como: Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y Barahona.

En horas de la noche, gran parte del país permanecerá bajo un cielo con nubes dispersas y las lluvias que puedan presentarse serán ampliamente aisladas en localidades cercanas a la costa norte.

De igual forma, Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal.

Temperaturas

Según la institución, las temperaturas serán de agradables a frescas, debido al paso del frente frío sobre el país, especialmente en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían aparecer nieblas o neblinas matutinas.

En el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste y Norte se espera que hayan nubes dispersas y posibles ráfagas de viento.

Por otro lado, Centro Nacional de Pronósticos mantiene las provincias de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde bajo alerta y descontinuó las alertas en San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Hato Mayor, Santo Domingo, El Seibo, La Romana, La Altagracia y Elías Piña.