Doscientos años después, Panamá celebra soberanía en Latinoamérica

Durante su visita a la República Dominicana, el Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, reflexionó sobre la importancia de la integración regional latinoamericana y la democracia a través del Congreso Anfictiónico de la nación istmeña.

Según relató en una entrevista exclusiva al Listín Diario, este suceso tuvo lugar en el año 1826 cuando el estratega y político venezolano, Simón Bolívar, convocó a distintos países del territorio para discutir asuntos urgentes de la época, como el valor de mantener la soberanía e independencia recién adquirida.

Durante este congreso se pondría en circulación el Tratado de Liga, Unión y Confederación Perpetua, cuyo objetivo era establecer un sistema multilateral basado en la defensa colectiva, resolución pacífica de conflictos y perseverar los gobiernos republicanos ante las potencias europeas.

Hoy, doscientos años después, Panamá conmemora la relevancia histórica de este acontecimiento entre los pueblos que ahora conforman el continente americano al recordar que, si bien la confederación vislumbrada en 1826 no se llegó a formalizar, la idea influyó en la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Congreso de Panamá no dio origen a un organismo internacional, pero sí sembró una semilla. Puso una idea en circulación, una idea que se mantuvo vigente y eventualmente fructificó”, confesó el viceministro.

Por medio de este hecho histórico, Panamá busca promover en valor los principios asociados al congreso, enfocándose en un sistema internacional basado en la igualdad soberana de los estados en la supremacía del derecho internacional, añadiendo la defensa de la democracia, derechos humanos y seguridad democrática.

Explicó que no se trata solo de conmemorar un hecho histórico, sino de proveer un servicio a la comunidad internacional recordando estos principios bajo el panorama actual donde, a su juicio, todos están en contra del multilateralismo, resultando esta la mejor forma de organización para el sistema internacional.

cooperación internacional

El funcionario panameño también sostuvo que se trata de dar un impulso a la democracia “asediada en muchos rincones del mundo”, buscando fomentar la cooperación internacional, recordando las palabras de Simón Bolívar sobre el istmo de Panamá como un punto natural de encuentro entre todos los países del mundo.

De esta forma y en conformidad con lo que propuso Bolívar en aquella época, Guevara Mann enfatizó que Panamá busca rendir al continente americano y al mundo, ser un lugar donde se encuentran los distintos gobiernos y sus líderes para tener conversaciones abiertas y francas en torno a estos asuntos.

Con este objetivo, se mantendría el sistema multilateral como una forma de organización para que el mundo pueda sostener conversaciones sobre la democracia, como una forma de gobierno interna para los estados, para que esa democracia pueda mantenerse y afianzarse.

reunión de ministros

La conmemoración será realizada durante todo este 2026 con la invitación a República Dominicana para que esté presente en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en la reunión de ministros de la Asociación de Estados del Caribe, en la reunión de la Comunidad de las Democracias, en la de líderes globales y en el evento cultural de alto nivel.

canal de panamá

A sabiendas del contexto mundial donde se desenvolverá este congreso, respondió que, al igual que la primera vez, Estados Unidos está invitado por su interés en la seguridad pública y por los aspectos del multilateralismo que pondera en la actualidad, como su reunión hace algunos días con varios presidentes de Latinoamérica para tratar las amenazas de las bandas criminales y organizaciones narcoterroristas.

Cuestionado sobre si sería controversial o no invitar al país norteamericano, tomando en cuenta las supuestas acusaciones de figuras políticas estadounidenses sobre la influencia china en el Canal de Panamá, aclaró que se fundamentaban en informaciones incorrectas y equivocadas.

“Nuestro gobierno hizo un papel muy importante, tuvo una política muy importante para hacerle ver al gobierno de Estados Unidos que esa aseveración que se hacía de que el canal estaba controlado por China es falsa.

“China no tiene nada que ver en el manejo del canal de Panamá”, declaró, además de aseverar que la Corte Suprema de Justicia, en torno a los puertos, declaró la concesión inconstitucional.

“En torno al Canal de Panamá no tenían un sustento y Panamá se preocupó por aclarar que ese sustento apuntaba en otra dirección. Y Estados Unidos se satisfizo de las explicaciones que pudo dar el gobierno de Panamá. Las relaciones en este momento son buenas y son cordiales”, rectificó.