RD recibe la primavera con lluvias y provincias en alerta

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se espera la ocurrencia de lluvias pasajeras, entre débiles a moderadas, sobre localidades de Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, entre otras provincias cercanas.

La actividad de precipitaciones incrementará durante la noche, generándose lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente hacia las provincias bajo los niveles de alerta meteorológicas, debido al acercamiento de un sistema frontal y a la vaguada que lo acompaña.

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para Monte Cristi, Puerto Plata , Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Elías Piña.

“En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabron en (Samaná) recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal, el resto de las costas se encuentran normales”, explicó el Indomet.

Las temperaturas estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían presentar nieblas o neblinas. Las mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.