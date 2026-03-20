Fuertes lluvias provocan inundaciones en Dajabón

Momentos de angustia vivieron varias familias de sectores de Dajabón la noche del jueves, tras sus viviendas inundarse por las fuertes y prolongadas lluvias.

La señora Rafaela Contreras, quien vive en el barrio Norte, dijo que el canal que está por su vivienda se tapa, lo que provoca su desbordamiento e inunda todo el sector.

“Tuvimos que salir y dejar todo porque estamos en medio de agua y nos podíamos ahogar”, dijo Rafaela.

Lidia Rosario, quien también resultó afectada por las constantes lluvias, dijo que estaba “lleno de agua por todas partes” y que hubo vecinos que amanecieron sacando agua de sus hogares, por lo que espera que el canal por donde reside sea habilitado para evitar futuras inundaciones.

Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Severina Gil, realizan este viernes un levantamiento de los daños provocados por las inundaciones, con el objetivo de evaluar las pérdidas y dar asistencia a las familias afectadas.

El encargado provincial de la Defensa Civil en Dajabón, Luis Estrella, dijo que durante el recorrido de levantamiento han podido verificar que no hay daños estructurales a las viviendas.