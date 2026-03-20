Dominicanos en el exterior podrán adquirir su cédula en mayo sin acudir en el mes de cumpleaños

Aunque el proceso masivo de adquisición de la nueva cédula de identidad y electoral inicia el 12 de abril para los dominicanos que se encuentran en el territorio nacional, los criollos que viven en el exterior tienen una realidad distinta.

Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), anunció que el proceso para los dominicanos que viven en el exterior iniciará en el mes de mayo.

Como novedad, expresó que no tendrán que acudir por el mes de cumpleaños, solo agendar una cita.

Hasta el momento, el día en que iniciará la entrega de la nueva cédula en el exterior no tiene una fecha establecida.

“La Junta Central Electoral oportunamente indicará el día del mes de mayo; no será por mes de cumpleaños. En el exterior no importa la fecha del cumpleaños ni del mes de cumpleaños; será por cita a través de una plataforma”, expresó en una entrevista en el programa El Despertador.

En esa misma entrevista, Jáquez Liranzo expresó que en los próximos días habilitarán una plataforma para agendar citas para aquellos ciudadanos del territorio nacional que quieran el documento fuera del mes de cumpleaños.

Además, la plataforma servirá para obtener la nueva cédula en las oficinas de la JCE ubicadas en plazas del país.

El presidente del órgano electoral dijo que aquellos dominicanos en el exterior que tengan su cédula antigua pueden llevarla. Para aquellos que la adquieran por primera vez, no tienen que acudir con ningún documento, ya que sus datos se encuentran en los libros del registro civil.