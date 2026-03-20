Dayron sigue a la espera de medicamento de alto costo; familia convoca protesta para su aprobación

Tras un año de espera, el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Medicamentos de Alto Costo aún no aprueban la medicina que puede salvarle la vida al bebé Dayron.

"¡Sin el medicamento Dayron Almonte no podrá continuar con vida!", es la preocupación en la que se sumergen los padres del menor Inmanol Almonte y Génesis Socias, cada vez que se enfrentan a la realidad de un frasco de Evrysdi que está a punto de terminar.

Como una manera de levantar la voz, los padres de Dayron realizarán una protesta pacífica por la aprobación del medicamento que el bebé necesita para poder seguir viviendo.

La cita es el miércoles 25 de marzo a las 10:00 de la mañana, justo frente al Palacio Nacional.

La convocatoria fue extendida a toda la comunidad que desee apoyar a Dayron, además de un llamado urgente a las autoridades responsables de garantizar el derecho a la Salud de los seres humanos y el acceso de medicamentos esenciales, derechos que se establecen en la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Salud No. 42-01.

Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral.

“El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”, establece la Constitución de la República Dominicana.

Dayron Almonte Socias, de tan solo un año de edad, ha sido un guerrero desde que nació. La lucha por mantener su corazón latiendo y ganarle la batalla a la Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad genética que provoca debilidad y desgaste muscular grave en los bebés todavía no termina.

El niño fue diagnosticado con esta enfermedad en diciembre de 2024, cuando apenas tenía un mes de nacido, desde entonces sus padres se han mantenido haciendo todo lo que está a su alcance para conseguir el medicamento que necesita.

Evrysdi es el nombre del fármaco que le fue indicado a Dayron, pero el costo actual de un frasco de 0.75 mg/ml es de RD$620,000 pesos cada dos meses, lo que les resulta imposible costear a los padres.

La protesta no es solo por Dayron, es también por todas esas personas que siguen a la espera de aprobación de un medicamento que les permitirá seguir con vida.