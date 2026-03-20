COE coloca cuatro provincias en alerta amarilla ante lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó los niveles de alerta para las provincias Monte Cristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Estas demarcaciones que se encontraban en alerta verde fueron colocadas en alerta amarilla debido a las lluvias de diferente intensidad que se están produciendo en esas zonas.

“Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia”, explicó el COE sobre la razón de colocar una provincia en alerta amarilla.

La entidad dejó en alerta verde a las provincias Puerto Plata y Elías Piña. El resto del país no está bajo alerta.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), sobre el país continúa una vaguada prefrontal. La misma está asociada a un sistema frontal ubicado sobre Cuba, que, al interactuar con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, favorece los nublados para que continúen produciendo lluvias de diferente intensidad.

Este sábado, el sistema frontal estará transitando sobre el territorio dominicano, manteniendo un cielo mayormente nublado y generando chubascos matutinos en algunas provincias como Santiago, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, entre otras.

Durante la tarde del sábado se esperan precipitaciones más intensas, produciéndose aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Duarte, entre otras provincias cercanas.