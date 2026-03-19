Denuncian cobros en la frontera para dejar entrar haitianos al país

Con motivo al aniversario 182 de la Batalla del 19 de Marzo, militares y combatientes constitucionalistas se dieron cita este viernes en el Altar de la Patria para rendir homenaje a los héroes que protagonizaron este hecho en la historia dominicana.

Durante este acto, el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, Andrés Fortunato, destacó la importancia de este hecho, señalando que fue determinante para consolidar las posibilidades de la independencia nacional.

Fortunato explicó que si las tropas encabezadas por el general haitiano Charles Hérard hubiesen logrado avanzar hacia la capital con su ejército, el destino de la nación habría sido distinto, comprometiendo la soberanía dominicana.

El presidente de la fundación destacó el papel del general Pedro Santana, quien logró detener el avance de las fuerzas haitianas en Azua, impidiendo su paso y evitando que se concretaran planes de unificación de la isla.

“Si Charles Hérard hubiera llegado a la capital con los 10,000 soldados que vino y Santana no lo para en Azua y le impide pasar nosotros hoy fueramos haitianos”, expresó.

El dirigente calificó la Batalla del 19 de Marzo como “una hazaña “que debe ser recordada permanentemente, al considerar que marcó el camino para la defensa del país frente a cualquier amenaza extranjera.

“Esa hazaña hay que recordarla permanentemente en este país, esa hazaña es realmente la que nos ha permitido ser dominicanos y nos enseñó a combatir a todos los sectores extranjeros que vinieron como fueron los españoles después y los americanos, que la crisis de 16 de junio no pudieron tomar la ciudad nueva y derocar al gobierno constitucional en arma de Francisco Alberto Caamaño Deñó”, agregó.

Asimismo, relacionó ese espíritu de lucha con episodios anteriores de la historia, como la resistencia ante intervenciones extranjeras, incluyendo la defensa del gobierno constitucional encabezado por Caamaño Deñó en 1965.

Fortunato aprovechó el momento para denunciar supuestas irregularidades en la zona fronteriza, donde, según indicó, se estarían cobrando altas sumas de dinero para permitir el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros, lo que calificó como una traición a la patria.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar los controles migratorios para preservar la seguridad nacional.

También advirtió sobre el crecimiento de las bandas armadas en Haití y alertó sobre posibles intereses internacionales vinculados a recursos estratégicos, como las tierras raras, subrayando la importancia de mantener la soberanía y la vigilancia ante cualquier escenario que pueda poner en riesgo la estabilidad de la República Dominicana.