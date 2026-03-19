Presentan plataforma para que proveedores del Estado visualicen pagos y comprobantes fiscales

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de Infopago, una herramienta tecnológica diseñada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para unificar y transparentar el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano.

Afirmó que esta iniciativa marca un cambio estructural en la gestión pública, resaltando que “lo que hoy llamamos Infopago es, en realidad, mucho más que una herramienta digital. Es una declaración de principios”.

Asimismo, resaltó los resultados alcanzados en la reducción de los tiempos de pago, que han pasado de más de 45 días a 26 días hábiles, con proyecciones cercanas a los 18 días en la actualidad, y más del 95 % de los pagos dentro de los plazos establecidos.

"Y los resultados ya hablan por sí solos. Hemos logrado reducir de manera sostenida los tiempos de pago del Estado, pasando de más de 45 días a apenas 26 días hábiles, y hoy avanzando hacia promedios cercanos a los 18 días. Además, más del 95% de los pagos se están realizando dentro de los plazos establecidos", expresó.

Al concluir, el presidente Abinader hizo un llamado a continuar impulsando las transformaciones del país, afirmando que es necesario mantener el ritmo de los cambios para que impacten de manera directa en la población. "Porque de eso se trata gobernar: de convertir las reformas en resultados y los resultados en bienestar".

De su lado, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que Infopago permitirá a proveedores y ciudadanos visualizar en tiempo real el destino y la gestión de los pagos derivados de contrataciones públicas, asegurando una trazabilidad completa desde el registro de la factura hasta el depósito final en la cuenta del proveedor.

Indicó que esta funcionalidad responde a una demanda histórica de claridad en el ciclo de pagos, fortaleciendo la confianza en la administración pública.

Asimismo, señaló que la plataforma integra los sistemas electrónicos de contrataciones públicas y la administración financiera del Estado, lo que permitirá registrar cada etapa del proceso de pago de manera inmediata. En ese sentido, afirmó que la herramienta no solo empodera a los proveedores al brindarles acceso a información sobre el estado de sus comprobantes y tiempos estimados de pago, sino que también fomenta el control social al facilitar que cualquier ciudadano supervise el uso de los fondos públicos.

También, detalló que Infopago se estructura en tres módulos fundamentales: trazabilidad del ciclo de pago, consulta de comprobantes y facturación, y estadísticas del ciclo de pago. Estos componentes permitirán una supervisión integral del proceso, generando indicadores de desempeño que contribuirán a la mejora continua en las instituciones públicas.

Pimentel resaltó además los avances en la reducción de los tiempos de pago, indicando que el promedio pasó de 45 a 26 días en 2025, y a 18 días en lo que va del año actual. Agregó que el 95.7 % de los pagos se ejecutaron dentro del plazo establecido en 2025, lo que evidencia una mejora significativa en la eficiencia del Estado.

Finalmente, afirmó que Infopago constituye un acto de justicia para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 97 % del tejido empresarial del país. Destacó que la plataforma elimina la necesidad de desplazamientos a oficinas públicas y democratiza el acceso a la información, consolidando un modelo de gestión más abierto, justo y competitivo.