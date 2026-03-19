Instituto Duartiano alerta sobre riesgos a la soberanía si RD cae ante la Corte IDH

El Instituto Duartiano advirtió ayer miércoles sobre el riesgo que representaría para la soberanía nacional un eventual sometimiento de la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La entidad denunció supuestos movimientos desde órganos del Estado para viabilizar cambios constitucionales en materia de nacionalidad y control migratorio.

El presidente del organismo patriótico, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que el establecimiento del jus soli absoluto (derecho de suelo) implicaría reconocer como dominicanos a hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Según Gómez Ramírez, esto afectaría la integridad del Estado y limitaría la capacidad del país para ejecutar repatriaciones de personas en condición irregular.

Alerta sobre crisis haitiana

En otro orden, el Instituto Duartiano instó a las autoridades dominicanas a mantener una postura de prudencia frente a la crisis en Haití.

Rechazó cualquier participación directa del país en el despliegue de fuerzas internacionales para combatir pandillas, recordando que la política exterior dominicana se rige por el principio de no intervención establecido en el artículo 3 de la Constitución.

Gómez Ramírez consideró que la responsabilidad de atender la crisis haitiana recae en la comunidad internacional y organismos como la ONU y la OEA.

Asimismo, cuestionó la vocería del canciller Roberto Álvarez en ciertos foros, sugiriendo que la posición oficial debe mantenerse firme en la defensa de la inviolabilidad de la soberanía nacional.