Hoy se conmemoran 182 años de la Batalla del 19 de Marzo y el coraje de los dominicanos

Tres semanas después de proclamarse la independencia de República Dominicana el 27 de febrero de 1844, el país tuvo que continuar su lucha para mantener la libertad y no volver a ser invadido por Haití.

Como resultado de esa lucha, este 19 de marzo se conmemora el 182 aniversario de un hecho histórico que reafirmó la independencia y soberanía del país.

En esa época, República Dominicana era un territorio en extrema pobreza con un número limitado de campesinos y armas rudimentarias como el machete, utilizado para diversas tareas en los campos.

Por otro lado se encontraba Haití, en ese entonces se consideraba como una potencia militar y económica, con un ejército numeroso y armas modernas, lo que les daba la seguridad y confianza de enfrentarse a RD.

Batalla del 19 de marzo en Azua

El 19 de marzo de 1844 en Azua de Compostela, con menos de un mes del país ser declarado libre e independiente de la invasión haitiana, ambos países tuvieron su primer gran enfrentamiento en la “Batalla del 19 de Marzo” o “Batalla de Azua” como se le nombró. El combate surgió por cumplimiento del presidente haitiano Charles Hérard.

Todo inició cuando Hérard al darse cuenta del levantamiento de República Dominicana dijo “de forma arrogante que en 24 horas aplastaría a los independentistas”, indicó el historiador Juan Daniel Balcácer según un escrito publicado en este medio el 22 de marzo de 2020 por Roberto Valenzuela.

Tras este mandato, Hérard organizó un batallón de 30,000 soldados haitiano para enfrentar al territorio dominicano que solo disponía de unos 2,000 hombres compuestos por soldados, jóvenes azuanos y hateros entrenados por Antonio Duvergé y Francisco Soñé.

El grupo de dominicanos estaba comandando por el general Pedro Santana.

Por el gran número de soldados haitianos, Hérard formó una estrategia dividiendo 3 grupos de 10,000 hombres para que entraran al país por distintos puntos; un grupo estaba pautado ingresar por Santiago y Puerto Plata, otros por Azua y San Juan de la Maguana y el tercer equipo por Neiba.

El objetivo era uno solor esas zonas., recobrar el territorio, ya sea por partes o a la fuerza. El conjunto que entraría por Azua estaba encabezado por el presidente Charles Hérard, quien tenía como meta principal toma

Un grupo pequeño pero con ideas estratégicas

Sin embargo, los soldados haitianos no contaron con la astucia de los dominicanos demostrada días antes cuando el país fue libre, con las ideas independentistas inculcadas por Juan Pablo Duarte, el trabucazo disparado por Ramón Matías Mella la noche del 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera tricolor de Francisco del Rosario Sánchez en la Puerta del Conde.

Al parecer Hérard olvidó lo estratégicos y luchadores que pueden llegar a ser los dominicanos, y no pensó en que el grupo tan limitado de unos 2,000 hombres también tenían sus estrategias para esperarlos.

En Azua se posicionó un conjunto de hombres que estaban al mando de Fernando Taveras, Vicente Noble y Dionisio Reyes, más adelante en el Paseo de la Hipoteca había también un grupo liderado por Manuel Mora.

Asimismo en otros puntos estratégicos por donde tenían pensando entrar los haitianos, se escondieron grupos pequeños de dominicanos pero llenos de garras por no perder la libertad que apenas habían obtenido.

Un recuerdo del coraje de los dominicanos

Este hecho que será recordado a través de la historia por ser la primera batalla luego de República Dominicana defender y lograr su libertad, también será rememorado porque es un recuerdo para que los dominicanos sepan de dónde viene y hacia dónde no deberían dejarse dirigir.