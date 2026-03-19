Diputados aprueban en primera lectura proyecto que busca eliminar candidaturas independientes

Luego de que el Senado de la República aprobara, en dos lecturas, el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes del régimen electoral dominicano, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura esta pieza legislativa.

Antes de su aprobación, los diputados declararon de urgencia el proyecto que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y lo remitieron a una comisión especial para su estudio.

Esta comisión está integrada por Elías Wessin Chávez, quien la preside, Jorge Frías, como vicepresidente; y los miembros, Elvira Corporán de los Santos, Ydenia Doñé, Danilo Díaz, Jorge Leonardo Tavares, Nurca Nieves, Germán Martínez, Rosendy Polanco, Jacqueline Fernández, Indira de Jesús, Abelardo Rutinel, Gregorio Domínguez, Ángela Maruja Gregorina Pérez, Kenia Bidó, Gabriela y Braulio de Jesús Espinal.

Si la Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura el proyecto de ley, pasará a manos del presidente Luis Abinader, quien podría observarla o promulgarla.

De acuerdo al proponente de este proyecto, el senador Rogelio Genao, eliminar las candidaturas independientes evitaría dificultades y contrariedades al sistema político y constitucional.

“No vamos a desaparecer a los partidos; es a cerrar la posibilidad de que una persona se pueda postular libremente sin tener que ser propuesta por un partido político”, dijo Genao.