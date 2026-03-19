Condenan a hijo que planeó muerte de padre y la esposa de este para quedarse con propiedades

El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez dictó condenas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres por la muerte de los esposos Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, en marzo de 2022, quienes eran propietarios de una cabaña en el municipio de Nagua.

Nervin Alcequiez Hilario, hijo del occiso y quien fue hallado culpable y condenado a 20 años de cárcel, deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. Además, este hombre deberá pagar una indemnización de 10 millones de pesos.

Mientras que Raulyn Martínez de la Cruz deberá cumplir 30 años de prisión en la Fortaleza Olegario Tenares de Nagua.

De acuerdo con el expediente, Alcequiez Hilario contrató a Martínez de la Cruz para asesinar a su padre a cambio de 400 mil pesos, con el propósito de sustraer documentos relacionados con propiedades familiares.

Dos semanas antes del crimen, le entregó 250 mil pesos y un arma de fuego para ejecutar el plan. Tras consumar el hecho la noche del 29 de marzo de 2022, ambos se reunieron al día siguiente para completar el pago restante de 150 mil pesos.

El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Odalis Mercado Morris y con investigación a cargo de la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús, presentó pruebas que sustentaron la condena bajo los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

La presidenta del tribunal, Salma Bonilla Acosta, dictó la sentencia tras valorar los elementos probatorios que confirmaron la responsabilidad penal de los acusados.