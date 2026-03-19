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La República

Se registra conato de incendio en almacén de Banreservas; hay 16 unidades de bomberos

A través de un comunicado informaron que este incendio no produjo pérdidas humanas, pero sí se registraron daños materiales, “limitados a un área de almacén y a materiales de archivo”.

El almacén en donde se produjo el incendio se encuentra ubicado en la calle Yolanda Guzmán en Santo Domingo.

El almacén en donde se produjo el incendio se encuentra ubicado en la calle Yolanda Guzmán en Santo Domingo.

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Listín DiarioSanto Domingo, RD. 

El Banco de Reservas anunció que la madrugada de este jueves se registró un conato de incendio en el “almacén” ubicado en la calle Yolanda Guzmán en el  Distrito Nacional.

Más de 15 unidades del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional están en el lugar, mientras que el humo se esparce por la parte norte de la capital.  

A través de un comunicado informaron que este incendio no produjo pérdidas humanas, pero sí se registraron daños materiales, “limitados a un área de almacén y a materiales de archivo”.

“Informamos que en la madrugada de hoy, jueves 19 de marzo, nuestro almacén Yolanda Guzmán, en Santo Domingo, registró un conato de incendio, cuyas labores de control se encuentran en proceso, con la intervención de las autoridades y el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional”, indicó la entidad.

Asimismo, precisaron que, como medida preventiva, esas instalaciones permanecerán cerradas este jueves para garantizar las condiciones de salud y seguridad de su personal.

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