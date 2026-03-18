Yeni Berenice urge a “desmontar la cultura de violencia”

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó una radiografía detallada de la criminalidad en la República Dominicana, revelando que, pese a los avances operativos, el país enfrenta una profunda cultura de violencia donde 6 de cada 10 homicidios son producto de conflictos sociales.

Al pronunciar un discurso de rendición de cuentas 2026, la magistrada informó que durante el último año el Ministerio Público recibió la cifra sin precedentes de 236,783 denuncias, lo que ha obligado a un despliegue operativo de 24 horas, los siete días de la semana.

Reynoso mostró especial preocupación por el perfil de los involucrados en delitos.

Destacó que el 85% de las personas que generan datos de criminalidad tienen menos de 34 años, y el 84.29% de los denunciados pertenecen al género masculino.

“Esto significa que son jóvenes y que debemos sentarnos a trabajar con ellos”, advirtió la procuradora General.

Consideró que las estadísticas arrojan datos alarmantes en áreas específicas mencionando que en volencia de Género e Intrafamiliar se recibieron 73,291 casos.

Mientras que de amenazas se recibieron 25,024 casos, lo que para la magistrada evidencia la urgencia de “desmontar la cultura de violencia” y priorizar el diálogo pacífico.

También mencionó que la tasa de homicidios en el país cerró el 2025 con una tasa de 8.7, una de las más bajas de la región, validada caso por caso por el Ministerio Público, la Policía y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El salto cuántico

Para este 2026, la magistrada prometió un “salto cuántico” en la calidad técnica de las investigaciones.

Anunció que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio que actualmente ocupa el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede de investigación vanguardista.

“En un año estará totalmente transformada la forma en cómo se investiga en República Dominicana. Vamos a cambiar el modelo junto al Dicrim, haciéndolo más técnico y con una reingeniería profunda de los laboratorios forenses”, sentenció.

Lucha anticorrupción: “Sin tregua por campañas”

En el cierre de su intervención, Reynoso envió un mensaje contundente sobre los procesos de corrupción administrativa. Aseguró que las investigaciones no se detendrán ante presiones externas o contextos electorales.

“El compromiso en la lucha contra la corrupción no se va a detener por campaña, ni por discursos vacíos en las afueras de un tribunal. Vamos a defender la verdad jurídica y a recuperar cada peso que se haya robado del patrimonio público”, enfatizó bajo el aplauso de los presentes.

Iniciativa Vitalia

Como respuesta a los indicadores de violencia, se anunció la Iniciativa Vitalia, que incluirá la publicación trimestral de un boletín especializado en violencia de género, intrafamiliar y sexual.

Este proyecto busca que la política de persecución se base estrictamente en indicadores científicos y no en reacciones ante videos virales.