Condena a 7 años de prisión a dos hombres por clonación de tarjetas de subsidios sociales

El Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo Este, condenó a 7 años de prisión a Jefri Antonio Moreno Ortiz alias "El Colombianito", tras ser hallado culpable de operar uno de los laboratorios de clonación de tarjetas de subsidios estatales más grandes detectados hasta la fecha.

El tribunal también condenó a 7 años de prisión a Pedro Julio Pérez y dispuso que ambos cumplan la pena impuesta en el centro penitenciario de San Pedro de Macorís.

El tribunal además le impuso el pago de una indemnización de 5 millones de pesos a cada uno en beneficio del Estado dominicano, representado por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).

Ambos fueron hallados culpables de violar la Ley 153-07 (Crímenes y Delitos de Alta Tecnología) y los artículos 265, 266 (Asociación de Malhechores) y 405 (Estafa) del Código Penal Dominicano.

La investigación, liderada por el fiscal Carlos Calcagno, inició originalmente el 27 de marzo de 2024, con un allanamiento dirigido a Moreno Ortiz por su presunta vinculación en el asesinato de la señora Ana Gómez (alias "La Colombiana"), ocurrido en una intersección de la ciudad de Santiago.

Sin embargo, durante el registro domiciliario en el residencial Juan Rafael, de Villa Mella de Santo Domingo Norte, las autoridades se toparon con un lugar que funcionaba como un centro logístico de alta tecnología para el fraude electrónico.

En el operativo se incautaron casi 6,000 tarjetas destinadas a personas de escasos recursos, dos dispositivos Verifone y una impresora especializada de tarjetas.

También una laptop y una gran cantidad de cédulas originales, 6 teléfonos móviles, un automóvil y una motocicleta.