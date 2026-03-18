La palabra viudo no estará en la nueva cédula

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, informó que para el cambio de estatus de soltero a casado o viceversa, los ciudadanos no necesitan presentar ningún tipo de documentación que valide su estado civil porque “debería estar en el sistema” del registro de ese órgano electoral.

De igual forma, y ante los cambios que tendrá el documento, explicó que la palabra viudo o viuda “no existe”, por lo que la nueva cédula de identidad y electoral, que empezará a entregarse de manera masiva el próximo 12 de abril, dirá solo -soltero o casado-.

“Eso de viudo o viuda, eso no existe; o usted es soltero o usted es casado”, dijo al ser entrevistado el lunes en el programa “El Despertador”.

Caso especial

Jáquez Liranzo indicó que aquellos que contrajeron matrimonio en el extranjero y no han realizado la transcripción al registro civil dominicano serán inscritos en la nueva cédula como solteros o casados.

Adelantó, de igual forma, que si el cambio, de casado a soltero, no está concluido en el registro civil de la Junta Central Electoral, la persona sigue casada y su estatus dirá esto.

“La gente entiende que con la sentencia de divorcio o con la publicación en un periódico ya usted está divorciado; no, eso tiene que pasar al registro… Si no está en el registro de la Junta Central Electoral, usted sigue casado, aunque haya una sentencia de un tribunal civil”, explicó.

Dijo que estos casos podrían dilatar el proceso de adquisición de la nueva cédula de identidad y electoral por desconocimiento de la población.

En esta entrevista, Román Jáquez Liranzo también explicó que se pondrá de un horario especial para aquellos que quieran obtener el documento fuera del mes de su cumpleaños.