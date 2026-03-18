FP presenta proyecto elevaría responsabilidad alimentaria de los padres hasta los 21 años

Este miércoles fue presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca fortalecer el cumplimiento de la pensión alimenticia en la República Dominicana y que los padres tengan responsabilidad económica con sus hijos hasta los 21 años de edad, siempre que estos se mantengan estudiando y con buen rendimiento académico.

El proyecto fue presentado por el diputado de Fuerza del Pueblo, Carlos Pérez.

En la actualidad, la legislación establece que los padres deben responder por la manutención de sus hijos hasta que estos cumplan la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Sin embargo, esta iniciativa propone ampliar este período de edad con el objetivo de poder garantizar mayores oportunidades educativas y estabilidad para los jóvenes.

Los deudores no podrán salir del país ni renovar licencia

Entre las principales innovaciones de este proyecto está la creación de un registro nacional de alimentantes, así como también un listado de deudores morosos, el cual estaría conectado con el sistema judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero.

Esta plataforma podrá detectar de manera inmediata el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia.

Carlos Pérez explicó que quienes aparezcan como deudores morosos enfrentarían consecuencias civiles significativas. Entre estas, no podrán renovar su licencia de conducir, gestionar la renovación del pasaporte, ni mucho menos salir del país.

Por lo tanto, cualquier trámite relacionado con el Estado requerirá una certificación que compruebe que el ciudadano está al día con sus obligaciones.

A su vez, el proyecto contempla limitaciones en el ámbito político y administrativo. Según detalló el diputado, las personas que no cumplan con la manutención de sus hijos no podrán aspirar a cargos de elección popular ni ser designadas como servidores públicos, argumentando que el incumplimiento de deberes familiares cuestiona la integridad moral de los aspirantes.

Esta propuesta busca ayudar principalmente a las madres.

Pérez señaló que, según datos manejados, el 93 % de los casos de incumplimiento corresponden a hombres, lo que deja a una gran cantidad de mujeres en situación de abandono.

En caso de que el padre resida en el extranjero, el proyecto incluirá mecanismos para poder garantizar con certeza el pago de la pensión alimenticia. En ese sentido, se prevé la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para dirigir el cumplimiento de estas obligaciones a través de acuerdos internacionales.

Las autoridades dominicanas también podrán avisar al país de residencia del deudor, lo que permitiría que ese Estado tome las medidas necesarias, como la revocación de la visa, la residencia o incluso la expulsión del territorio.

Esta iniciativa consta de 57 artículos que según su proponente no solo endurece las sanciones contra quienes incumplen, sino también proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar el acceso a una educación continua que les permita desarrollar sus proyectos de vida.