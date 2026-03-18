MP presenta acusación formal contra implicados en decomiso de 9.8 toneladas de cocaína en Caucedo

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra los imputados en la Operación Panthera 7, el caso vinculado a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024.

La acusación fue depositada pasadas las 9:00 de la noche del martes ante el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la fiscalía de dicha jurisdicción.

Tras este paso, el tribunal remitirá el expediente a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, la cual designará mediante sorteo aleatorio el tribunal que conocerá la solicitud de apertura a juicio.

Es importante recordar que el 13 de febrero del año pasado, la magistrada Karen Casado Minyeti, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir la etapa preparatoria y presentar el requerimiento conclusivo, conforme a los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal.

El tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de José Nicolás Castillo Hart (a) "Nikito"; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) "Barbikin"; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito.

Por su parte, a Alexander Henríquez Castro (a) "Jhon", el tribunal le dictó arresto domiciliario bajo la custodia de la Procuraduría General de la República.

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Según el expediente, "Nikito" es señalado como una pieza clave en la logística de la organización. Se le identifica como el propietario de la empresa que transportó la sustancia, dueño de uno de los solares de acopio y responsable de la compra del camión utilizado para trasladar la droga al Puerto Multimodal Caucedo.

Alcance de la Operación Panthera 7

El Ministerio Público define al grupo como una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 22 millones de pesos en efectivo (incluyendo dólares), 20 vehículos livianos y 10 vehículos pesados, 10 contenedores, 3 motocicletas, 3 pasolas y 5 motores fuera de borda.

Los investigadores calificaron la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio.

La investigación reveló que los 9,587 paquetes (con un peso total de 9,889 kilogramos) ingresaron al país desde Colombia por vía marítima, utilizando puntos en Bayahibe, La Romana y Pedernales antes de su decomiso en diciembre de 2024.