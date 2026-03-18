Pocas lluvias y oleaje peligroso para este miércoles

Hoy miércoles, durante el transcurso de las horas matutinas, observaremos un cielo mayormente soleado sobre gran parte del territorio nacional.

No obstante, se prevén ocasionales campos nubosos generadores de algunos chubascos aislados de corta duración, principalmente en diferentes localidades de las regiones noreste, suroeste y la Cordillera Central, debido a la humedad influenciada por el viento moderado del este/sureste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que en horas de la tarde esas precipitaciones serán un poco más notorias, extendiéndose paulatinamente hacia distintas provincias del territorio nacional, tales como: San Cristóbal, San José de Ocoa, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras. Dichas precipitaciones prevemos que disminuyan paulatinamente a medida que avance la noche.

Fuerte oleaje

En ambas costas del país, el Indomet advierte de oleaje peligroso y vientos anormales, moderados a fuertes, por lo que los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto y estar atentos a las informaciones de los organismos competentes.

Pronostico locales

En el Gran Santo Domingo: Cielo mayormente soleado en la mañana y chubascos aislados de corta duración en la tarde.