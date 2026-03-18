Ministerio de Trabajo realiza 5,827 inspecciones en empresas en dos meses; el 51% en comercios

El Ministerio de Trabajo presentó un panorama general de inspecciones realizadas a diferentes empresas durante los primeros dos meses de 2026.

Dentro de la actividad se presentaron los resultados de esos trabajos, las actas levantadas y el desglose de los servicios realizados por la institución.

Según la entidad gubernamental, entre enero y febrero del presente año se han llevado a cabo aproximadamente 5,827 inspecciones de trabajo, divididas en 1,342 en enero y 4,485 visitas en febrero.

Conforme a Juan Ramón Ventura, asesor en materia de trabajo en inspección, las presentaciones se deben a que el organismo busca verificar las condiciones de las diferentes empresas con sus empleados.

"Según el Código de Trabajo artículo 15 y el reglamento de aplicación del código, nosotros como Ministerio debemos desplegar un sin número de inspectores en las calles para verificar que hayan actualizado su planilla de personal fijo", reveló Ramón Ventura.

Además, explicó que el sector comercio fue el más impactado con un 51.7 % de las visitas; el segundo fue agricultura con un 27.6 % y el tercero hotelería con 6.1 %.

Otros sectores revisados fueron los de construcción, servicios de salud, industrias manufactureras y enseñanza.

Actas levantadas

Asimismo, explicaron que levantaron 4,837 (96.0 %) actas de apercibimiento y 193 (4 %) actas de infracción.

Las actas de apercibimiento son aquellas que le permiten a la empresa un plazo de 72 horas o de hasta tres meses para mejorar o corregir situaciones ligadas a la seguridad, salud o correcciones dentro del lugar.

De acuerdo con Ventura, si la mejora no ocurre en el tiempo establecido se levantará una acta de infracción.

"El trabajo disuasivo de la inspección del Ministerio de Trabajo está cumpliendo su objetivo, porque el Ministerio de Trabajo no es policía para sancionar, es el ente regulador de relación de trabajo y lo que hace es orientar a las empresas", aseveró.

Denuncias

Uno de los puntos tocados por Ventura durante su intervención fue verificar en las diferentes empresas las denuncias realizadas por empleados con relación a faltas de pagos y propina legal.

"Han existido constantes denuncias hechas por algunos trabajadores respecto a falta de pagos y propinas legales, entonces el Ministerio se preocupa por ese tema y despliega el esfuerzo para lograr que eso esté bien", aseguró.

De igual forma, el ministro de trabajo, Eddy Olivares, aseguró que la idea es que "absolutamente nadie incurra" con el salario de los trabajadores.

"No pagarle a un trabajador lo que le corresponde es la mejor manifestación de corrupción. En ese sentido, tenemos un empresariado bastante consciente y un Ministerio de Trabajo decidido a hacer cumplir el mandato de la ley", comentó el titular de la institución.