Medios Panorama denuncia equipo fue atacado por antisocial próximo al Teatro Nacional

El Grupo de Medios Panorama denunció que un equipo de prensa fue atacado en las afueras del Teatro Nacional por un individuo mientras se trasladaban a cubrir el Premio Soberano.

Conforme a la denuncia, el antisocial impactó el vehículo de prensa, rompiendo el cristal del automóvil y generando tensión en la zona.

Ninguno de los que iban a bordo del vehículo sufrió lesiones y el individuo que provocó el incidente fue neutralizado por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).