Instituto Duartiano advierte riesgos a la soberanía por posible sometimiento a la Corte IDH

El Instituto Duartiano alertó este miércoles sobre lo que considera un riesgo para la soberanía nacional ante un sometimiento de la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de debates sobre cambios constitucionales relacionados a la nacionalidad.

El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, denunció la existencia de movimientos desde instituciones del Estado que, según señaló, buscan viabilizar reformas que introducirían el jus solis absoluto en la Constitución.

El abogado explicó que esta figura implicaría reconocer como dominicanos a hijos de extranjeros nacidos en el país, esto sin importar el estatus migratorio de sus padres, lo que tendría consecuencias directas sobre el control migratorio y la integridad del Estado dominicano.

Asimismo, advirtió que una eventual habilitación de la corte internacional podría derivarse en decisiones que limiten la capacidad del país para ejecutar repatriaciones de personas en condición migratoria irregular.

Gómez Ramírez exhortó al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional a prestar atención a lo que calificó como “aprestos preocupantes”, señalando además un supuesto flujo constante de autoridades hacia Costa Rica, sede del tribunal, con fines de alcanzar acuerdos en esa dirección.

El Instituto Duartiano insistió en que la posición oficial del país debe mantenerse firme frente a organismos internacionales, al tiempo que rechazó cualquier intento de retomar la tutela de dicha corte, subrayando que la soberanía nacional no debe ser comprometida.

Reiteran no intervención en Haití

La entidad también mostró su preocupación ante la crisis que atraviesa Haití, llamando a las autoridades a actuar con prudencia y a evitar cualquier participación directa en esa nación.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de atender la crisis haitiana corresponde a la comunidad internacional, incluyendo organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.