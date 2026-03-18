Excapitán Espinal Arthur habría utilizado dinero del narcotráfico para convertirlo en criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico presentó nuevos detalles sobre la acusación que pesa en contra de Pedro José Espinal Arthur, ex capitán de la Fuerza Aérea dominicana y, hasta mayo del 2024, coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana.

Este hombre fue arrestado en República Dominicana el 13 de enero de 2026 y extraditado a Puerto Rico el 11 de marzo de 2026. Sobre él pesan seis cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, desde aproximadamente abril de 2021 hasta enero de 2022, Espinal-Arthur “conspiró y acordó con otros realizar e intentar realizar transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal y extranjero, es decir, entregar ganancias del narcotráfico en efectivo, convertir esas ganancias en criptomonedas y transferir criptomonedas, a sabiendas de que las transacciones estaban diseñadas para ocultar la naturaleza y el control de las ganancias del narcotráfico”.

Si es declarado culpable de los delitos de narcotráfico, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua. Si es declarado culpable de los cargos de lavado de dinero, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.

Se recuerda que Pedro José Espinal Arthur aceptó irse de forma voluntaria hacia Puerto Rico, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, ayudar y facilitar a otros en la posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Además de ayudar y facilitar a otros a lavar instrumentos monetarios.

Su extradición fue autorizada en el decreto 48-26, firmado por el presidente Luis Abinader.

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Hermanos Peralta

En “una acusación formal separada” se explica también la extradición de Luis Manuel Febles Peralta, por narcotráfico y lavado de dinero, y el arresto de su hermano en Puerto Rico, Germán E. Arredondo Peralta, acusado de lavado de dinero.

Febles-Peralta fue arrestado en la República Dominicana el 13 de enero de 2026 y extraditado a Puerto Rico el 11 de marzo de 2026.

Según documentos judiciales, entre enero y julio de 2022, los acusados conspiraron y acordaron con otros realizar e intentar realizar transacciones financieras que afectaran el comercio interestatal e internacional, es decir, entregar dinero procedente del narcotráfico en efectivo, convertir dicho dinero en criptomonedas y transferir criptomonedas, a sabiendas de que las transacciones tenían como objetivo ocultar la naturaleza y el control del dinero procedente del narcotráfico.

Febles-Peralta y Arredondo-Peralta se enfrentan a una acusación de decomiso de 2,741,560 dólares por lavado de dinero.

La extradición de Luis Manuel Febles Peralta, autorizada por el presidente Luis Abinader a través del decreto 69-26.

Hasta hace poco, Luis Manuel Febles Peralta laboraba, como contratado, como técnico administrativo de la Dirección Provincial de Salud Pública en La Romana con un sueldo de RD$ 43,258.00.