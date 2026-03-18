Entregan premio Iberoamericano a la Cooperativa Vega Real

La Cooperativa Vega Real recibió el Premio Iberoamericano a la Calidad 2025 por su gestión y liderazgo en el cooperativismo, pensando en cada uno de sus afiliados.

Maritza López de Ortiz, presidenta administrativa del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), manifestó que el esfuerzo de la cooperativa Vega Real es merecedor de esta categoría oro otorgada por sus esfuerzos en el sector cooperativo.

“Este premio, es el resultado de años de trabajo, de compromiso con la transparencia, con la educación cooperativa, pero también es un premio que inspira, inspira a todo el sector cooperativo dominicano a seguir elevando sus estándares de gestión, a fortalecer la innovación y a continuar demostrando que el modelo cooperativo es su herramienta poderosa para transformar realidades”, explicó la presidenta del IDECOOP, en una actividad realizada en la sede central de la cooperativa.

Resaltó que este premio fue entregado en España, diciendo que este galardón internacional destaca los esfuerzos del presidente Luis Abinader por impulsar la economía del país y visibilizar las cooperativas ante el sector social.

Por su lado, Yanio Concepción, director ejecutivo de Vega Real, destacó el esfuerzo de la directora del IDECOOP, destacando su liderazgo para trabajar con cooperativismo y así la economía siga creciendo.

“Tenemos que hacer que el cooperativismo siga siendo esa economía con ese ascenso que ella hizo de 2,529 cooperativas, primera vez que se hace un censo donde se presenta la realidad del cooperativismo dominicano y todos los estudios que se han hecho en la República Dominicana como el tercer sector más importante de la economía dominicana”, dijo.

Concepción dijo que el premio no solo resalta la transparencia, sino que destaca el trabajo de las cooperativas a nivel nacional.

“Se está notando la confianza, porque dentro de la economía privada, la economía pública, la economía social y solidaria, las cooperativas hoy representan una movilidad que alcanza más de un billón de pesos”, agregó.

La Cooperativa Vega Real fue fundada el 7 de noviembre de 1982 por hombres y mujeres de amplia y reconocida trayectoria de servicios sociales y comunitarios.

Se incorporó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 1751, del 25 de enero de 1984; regida por la Ley No. 127-64, publicada en la Gaceta Oficial No. 8828 del 26 de enero de 1964 y Reglamento No. 623-86 sobre el funcionamiento de las cooperativas organizadas por distritos Su sede central está ubicada en la ciudad de La Vega, República Dominicana.

Cuenta con una red de oficinas de servicios distribuidas en diferentes provincias del Cibao y municipios del país.

Tiene acuerdo de representación con puntos de servicio de educación e información a los asociados residentes en los Estados Unidos. Se ha distinguido en el movimiento cooperativo dominicano por su alta responsabilidad social y su compromiso por la preservación y conservación del medioambiente.

Es pionera en la gestión de proyectos de emprendimiento social y económico dirigidos a jóvenes, mujeres, salud, medio ambiente y comunidad, incidiendo de manera directa en la población económicamente activa y en los hogares de la región.