Autoridades afirman que sistema energético se encuentra abastecido

Aunque el sistema energético dominicano muestra un notable desarrollo en cuanto a la generación de energía renovable, aún sigue dependiendo del gas natural y demás derivados del petróleo para su abastecimiento.

Según declaraciones del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en medio de la incertidumbre global provocada por el conflicto en Oriente Medio, la planificación, coordinación y seguimiento en este sector se vuelven fundamentales para tomar medidas adecuadas en medio del contexto internacional.

Aseguró que, luego de sostener una reunión la semana pasada con diversos actores de las empresas generadoras de electricidad, pudo evaluar la disponibilidad de combustibles que posee el país para la producción de energía, asegurando un buen suministro de gas y carbono suficiente para operar en el transcurso del año.

No obstante, aclaró que, como se trata de una situación externa, no se sabe cuándo esta podría terminar “y los efectos colaterales que podría traer”, por lo que sostuvo dar un seguimiento de cerca al panorama mundial.

“Todo el gabinete eléctrico que nos acompaña está dando un seguimiento cercano a la situación para asegurar el abastecimiento de energía para la República”, expresó.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron información técnica sobre los niveles de inventarios de combustibles, los contratos de suministro vigentes y los mecanismos de respuesta ante eventuales variaciones en los mercados internacionales.

Incremento en la factura eléctrica

Al ser cuestionado sobre posibles alzas para la población en este servicio, respondió que, por el momento, el país tiene ventaja de que el gas natural está preacordado; más las medidas serán tomadas dependiendo de “qué tanto se extienda todo”.

Hasta el momento, la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán va por su tercera semana consecutiva sin indicios de finalizar.

Como respuesta a los contraataques, el gobierno de Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, emitió palabras similares a las del ministro al explicar que se mantienen vigilantes con todos los agentes del sistema energético para priorizar el suministro de este servicio a la población, mas no puede asegurar si aumentará o no al no conocer la extensión de la guerra.

“Estos conflictos uno no sabe lo que van a durar, pero lo que se impone siempre es el monitoreo y tomar las decisiones de foro, como dijo el ministro, de forma planificada para garantizar ante todo el suministro”, rectificó.

Mientras tanto, continuarán analizando con detalle el escenario geopolítico para tomar las medidas de lugar.