Tormenta invernal en EE. UU. provoca cancelación y retrasos de vuelos desde AILA

Las severas condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta invernal “Winter Storm Iona” en Estados Unidos obligaron este lunes a la cancelación de al menos cuatro vuelos que saldrían desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), hacia ciudades del noreste estadounidense, situación que dejó a decenas de pasajeros varados en la terminal aérea.

El Departamento de Operaciones de Vuelos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que las cancelaciones obedecen a los fuertes vientos, intensas nevadas y condiciones de ventisca que afectan varios estados del norte de Estados Unidos, lo que ha provocado interrupciones significativas en las operaciones aeroportuarias en esa nación.

Entre los vuelos cancelados figura el B6-210 de la aerolínea JetBlue Airways, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York. Asimismo, fueron suspendidos los vuelos NK-3925 y NK-3926 de Spirit Airlines, que cubren la ruta de ida y vuelta entre Santo Domingo y la ciudad de Boston, debido al deterioro del clima en el área del aeropuerto de esa ciudad.

Además de las cancelaciones de operaciones, también algunos vuelos con destino a ciudades de Estados Unidos sufrieron retrasos importantes en su salida y regreso al país desde territorio estadounidense debido a las condiciones climatológicas.

Las cancelaciones afectaron tanto a pasajeros que se disponían a salir desde Santo Domingo como a viajeros que esperaban regresar desde Estados Unidos, generando retrasos y cambios de itinerarios en plena jornada de inicio de semana.

Pasajeros en espera de soluciones

Tras ser informados de la suspensión de sus vuelos, numerosos pasajeros se dirigieron a los mostradores de las aerolíneas ubicados en el segundo nivel del aeropuerto para intentar reprogramar sus viajes o gestionar nuevas reservaciones.

Las filas frente a los counters de las aerolíneas se hicieron evidentes durante la mañana, mientras viajeros buscaban alternativas para poder desplazarse a sus destinos una vez mejoren las condiciones climáticas en Estados Unidos.

“Hemos tenido que regresar a la casa porque no hemos encontrado reservación mi esposo y yo para viajar a Boston, después de enterarnos de que el vuelo fue cancelado”, expresó la pasajera María Rodríguez, quien tenía previsto viajar este lunes hacia esa ciudad estadounidense.

Otro de los afectados, José Santos, relató que llegó al aeropuerto en horas tempranas con la esperanza de abordar su vuelo, pero al acercarse al personal de servicio de la aerolínea le informaron que la operación había sido cancelada.

“Vine desde temprano como siempre, pero cuando llegué al mostrador me dijeron que el vuelo no saldría por el mal tiempo en Estados Unidos”, indicó.

Recomendación a los viajeros

Ante la situación, Aerodom recomendó a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya sea contactando a sus agencias de viaje o comunicándose directamente con las aerolíneas correspondientes.

La empresa administradora del aeropuerto señaló que esta medida puede evitar inconvenientes, pérdidas de tiempo y aglomeraciones innecesarias en la terminal aérea mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Tormenta impacta gran parte de Estados Unidos

La suspensión de vuelos desde República Dominicana se produce en medio del impacto de la tormenta invernal “Winter Storm Iona”, un potente sistema meteorológico que ha provocado intensas nevadas, ráfagas de viento y condiciones de ventisca en amplias zonas del territorio estadounidense.

De acuerdo con reportes meteorológicos, se esperan acumulaciones de nieve potencialmente récord desde el estado de Montana hasta la región de los Grandes Lagos, mientras que más de 20 millones de personas permanecen bajo algún tipo de alerta meteorológica.