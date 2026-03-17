Buen tiempo en gran parte del país para este martes, solo con algunos chubascos

Para este martes, las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema de alta presión que favorece un ambiente mayormente estable y con pocas lluvias, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, advirtieron que una débil vaguada al norte y el viento del este/sureste provocarán algunos chubascos débiles y pasajeros durante la mañana en Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, pero en horas de la tarde habrá buen tiempo para la mayoría de las provincias.

Mientras tanto, las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.

Algunos lluvias aisladas y de corta duración podrían presentarse en localidades del este/sureste, noreste, suroeste, sin descartar el Gran Santo Domingo.

Las temperaturas mínimas están entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

Para mañana miércoles, durante la madrugada, la débil vaguada al norte de Puerto Rico estará provocando algunos aumentos de nubosidad que podrían generar lluvias débiles y pasajeras en provincias La Altagracia, El Seibo y Samaná. En el resto del país tendremos buen tiempo meteorológico.

En la tarde, el viento cálido del sureste podría provocar algunas lluvias pasajeras en La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, pudiendo afectar la Cordillera Central y el valle del Cibao hasta las primeras horas de la noche; luego pasamos a nubes dispersas.

Recomendaciones en las costas

Operadores de embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles en ambas costas del país deberán permanecer en puerto debido a oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes.